Dolar
19.45
Euro
21.46
Altın
1,989.54
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Gündem

Togg T10X, 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı.

Abdulselam Durdak  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Togg T10X, 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı

İstanbul

Togg'un resmi Twitter hesabından, T10X'lerin teslimatına ilişkin bir video paylaşıldı.

Akıllı cihazların müşterilere ulaşmak üzere sevkiyatının yapıldığı görülen paylaşımda, "Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin bildirilmesi dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek
Togg T10X, 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı
Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 101 kişi Türkiye'ye geldi

Benzer haberler

Togg T10X, 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı

Togg T10X, 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı

TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA üyelerini Togg ile Meclis'e getirdi

Togg T10X'ler sipariş hakkı kazananlara 30 Nisan'da teslim edilmeye başlanacak

Bursa'da "Anadolu kırmızısı" Togg gelin arabası oldu

Bursa'da "Anadolu kırmızısı" Togg gelin arabası oldu
Bilal Erdoğan Ankara'daki uluslararası öğrencilere Togg'u tanıttı

Bilal Erdoğan Ankara'daki uluslararası öğrencilere Togg'u tanıttı
Türkiye'nin vizyon projeleri nisan ayında devreye girdi

Türkiye'nin vizyon projeleri nisan ayında devreye girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet