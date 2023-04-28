Togg T10X, 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı
Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı.
İstanbul
Togg'un resmi Twitter hesabından, T10X'lerin teslimatına ilişkin bir video paylaşıldı.
#Kula Elazığ'a, #Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı.— Togg (@Togg2022) April 28, 2023
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Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz.#T10X#Togg pic.twitter.com/jCwmosEYQ7
Akıllı cihazların müşterilere ulaşmak üzere sevkiyatının yapıldığı görülen paylaşımda, "Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin bildirilmesi dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.