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TİSK Başkanı Akkol'dan deprem bölgesine yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi çağrısı

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, deprem bölgesinde muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma ruhu bulunduğunu belirterek, bölgeye yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özcan Yıldırım   | 12.02.2023
TİSK Başkanı Akkol'dan deprem bölgesine yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi çağrısı

Ankara

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonundan (TİSK) yapılan yazılı açıklamaya göre Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin yaşadığı bölgeyi ziyaret etti.

Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Gaziantep, İskenderun, Hatay, Kırıkhan ve Antakya başta olmak üzere bölgede incelemelerde bulunan Akkol, AFAD Koordinasyon Merkezlerinde yetkililerle görüştü ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Acil ihtiyaçların karşılanması ve yapılacak işlere dair yetkililerle istişarelerde bulunan Akkol, depremden etkilenen vatandaşlarla görüşerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Bölgede muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma ruhuna şahit olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkol, ülke olarak çok zor günlerden geçildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgede muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma ruhuna şahit olduk. Ülkemiz için ne yapsak az. Vatandaşlarımıza ne kadar destek olsak yine de yetmez. Bu şehirlerimize, bu vatandaşlarımıza, sürekli, istikrarlı, unutmadan, bıkmadan, usanmadan destek olmalıyız. Kalbimiz oradaki vatandaşlarımızla atıyor. TİSK olarak, AFAD ile koordinasyon içinde her türlü destek ve yardım için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz. Bu büyük felaketin üstesinden birlikte geleceğiz. Zaman beraberlik içinde yaralarımızı birlikte sarma zamanı. Bu vesileyle, bölgede ziyaretler esnasında birlikte olduğumuz sivil toplum kuruluşlarımızdan TOBB, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TESK, Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen ile İSO, ATO, ASO, ATSO ve EBSO'nun kıymetli başkanlarına teşekkür ederim. Bir kez daha depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilerim."

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