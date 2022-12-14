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Tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk hayatını kaybetti, 4'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Aydın Arik, Mehmet Sıddık Kaya, Aziz Aslan   | 14.12.2022
Tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Aydın Arik/AA

Diyarbakir

Diyarbakır-Bingöl-Batman yol ayrımında, Silvan Devlet Hastanesi'nden Diyarbakır'a sevki yapılan 6 yaşındaki hasta Cennet C'yi (6) taşıyan 21 BC 262 plakalı ambulans Murat M. idaresindeki 16 LD 047 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans takla atarak devrildi, tır da yön levhasına çarparak durabildi.

Kazada, hasta Cennet C. ve yakını Bilal C. ile sağlık çalışanları Mekiye A, Mehmet B, Mervan Ö. ve Yunus A. yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 6 yaşındaki Cennet C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, Bingöl istikametinden gelen tırın, Batman yönünden gelen ambulansla çarpıştığı, ambulansın takla atarak devrildiği görülüyor.

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