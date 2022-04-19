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Tır yangını nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, tır yangını nedeniyle kapanan İstanbul istikametinde ulaşım sağlanmaya başlandı.

Şahin Oktay, Emre Ayvaz   | 19.04.2022
Tır yangını nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ulaşıma açıldı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Otoyolun İstanbul istikameti İzmit Çenedere Viyadüğü'nde Uğur K. idaresindeki 34 UB 5031 plakalı tır, refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle makaslayan tırın çekici kısmında yangın çıktı.

Yaralanan şoför, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, olay yerine gelen Kocaeli İtfaiyesi ekiplerince söndürülürken, tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Tırın kaldırılması ve yola dökülen yağ ve mazotun Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, kontrollü olarak açıldı.

Görgü tanığı Musa Şahin, önünde ilerleyen tırın kaymaya başladıktan sonra bariyerlere çarparak makasladığın ve yandığını belirterek, kendisinin de tıra çarpmamak için frene basınca kaymaya başladığını ve makasladığını kaydetti.

Şahin, şoförü bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiklerini söyledi.

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