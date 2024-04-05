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Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın İç Hastalıkları sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-YDUS) 2. Dönem İç Hastalıkları sonuçları açıklandı.

Buğrahan Ayhan  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın İç Hastalıkları sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YDUS 2. Dönem İç Hastalıkları Testi'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığınca, 3 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği, sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmadığı bildirilen adayların sınavının geçersiz sayıldığı belirtildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden kimlik ve şifre bilgileriyle erişebilecek.


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