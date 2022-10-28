TİKA yaptığı projelerle Latin Amerika ile dostluk bağlarını güçlendiriyor
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da çeşitli projelerin açılışına katıldı ve yararlanıcılarla bir araya geldi.
Bogota
TİKA, Kolombiya'da icra ettiği projeler ve üst düzey ziyaretlerle Türkiye-Kolombiya ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik katkılarını sürdürüyor. Bu kapsamda TİKA Başkan yardımcısı Yorulmaz, çeşitli açılışlara katılmak üzere Kolombiya'ya geldi.
Yorulmaz, TİKA Bogota Ofisi Koordinatörü Ersin Çopur ile Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ve Türkiye'nin Bogota Maarif Vakfı Temsilcisi Dr. Öner Buçukcu'yu ziyaret etti.
Yorulmaz, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın Kolombiya'da Türkiye'nin girişimci ve insani diplomasisini 2015'ten bu yana temsil ettiğini söyledi.
Açılış programlarına katılmak ve TİKA'nın partner kuruluşlarını ziyareti vesilesiyle Kolombiya'da olduklarını belirten Yorulmaz, TİKA'nın bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri muhataplarına ilettiklerini bildirdi.
Kolombiya'nın Sincelejo kentinde önemli bir projenin açılışını yaptıklarını anlatan Yorulmaz, "Ayakkabıcılık atölyesi, deri endüstrisi açısından Sincelejo çok önemlidir. Çünkü ayakkabıcılar derneğinin partnerimiz olarak bizimle birlikte yaptığı proje ile yüzlerce aileye istihdam kapısı açıldı. Ayrıca dezavantajlı grupların topluma entegrasyonu da sağlanmış oluyor." ifadesini kullandı.
"İki ülke ilişkilerine yapılan katkıların faydalarından bahsedildi"
Yorulmaz, projenin açılışına Sincelejo Belediye Başkanı Andreas Gomez'in de katıldığını dile getirerek, "Hem TİKA'ya hem de Türkiye'ye bütün yararlanıcılar adına teşekkür edildi. Sonrasında Sucre Valisi ile toplantı yaptık. Burada, TİKA'nın faaliyetlerine ilişkin projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. TİKA'nın hizmetlerine minnettarlar ve iki ülke ilişkilerine yapılan katkıların faydalarından bahsedildi." dedi.
Cartagena kentinde de dezavantajlı atölyelerin bulunduğu bir dernekle iş birliği yaptıklarını vurgulayan Yorulmaz, marangozluk ve kaynakçılık atölyelerine TİKA olarak malzeme temininde bulunduklarını ve projenin açılışını gerçekleştirdiklerini aktardı. Yorulmaz, Cartagena'nın turistik bölge olması nedeniyle Türk mutfağının tanıtılmasına yönelik yetkililerle proje görüşmeleri ele aldıklarını kaydetti.
Yorulmaz, "Soacha kentinde geri dönüşüm tesisinin açılışını yaptık, plastik toplayarak ailelerin geçimini sağlayan insanların bir araya gelerek kurmuş oldukları bir dernek var. Bu derneğin TİKA'ya başvurması sonucu ortaya çıkarmış oldukları bir projeye destek olduk. Aynı şekilde projenin açılışını gerçekleştirdik." dedi.
Yorulmaz, başkanlık sarayında ülkedeki barış sürecini yöneten komisyon üyeleriyle toplantılar yaptıklarını vurgulayarak, barışın tesisi konusunda TİKA'nın bölgede tarımsal ve kırsal kalkınma noktasında yapmış olduğu projelerin barış sürecine etkisini değerlendirdiklerini söyledi.
Dezavantajlı grupların topluma kazandırılması ve entegrasyon sürecinde TİKA'nın projelerinin öneminden bahseden Yorulmaz, "Ekonomik sürdürülebilirlik çerçevesinde, projelerde aktif olarak yer alabileceğimizi ifade ettik. Onlar da bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetler için TİKA'ya çok teşekkür ettiler." diye konuştu.
"Peynir üretim tesisimizi ziyaret edip projeler ele aldık"
Yorulmaz, Armenia kentine önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Peynir üretim tesisimizi ziyaret edip projeler ele aldık. Projede partnerimiz olan vakıfla üretim tesisimize gittik. Peynir üretim merkezinin şöyle bir önemi var, burada kampüste özel çocukların bulunduğu bir vakfın faaliyetleri yapılıyor." şeklinde konuştu.
Çocukların hayata tutunabilmeleri ve topluma kazandırılmaları için istihdam edilmelerinin önemine işaret eden Yorulmaz, "Merkezdeki yöneticilerin, çocukların istihdamı noktasında önemli bir gayreti var. Bu çerçevede bizim destek olduğumuz peynir üretim merkezinde, 18 yaşını geçmiş ve okuldan mezun çocuklarımız istihdam edilmiş durumdalar." ifadesini kullandı.
Yorulmaz, 12 bin kilometreden gelip böylesine projelere ortak oldukları için mutlu olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Peynir üretim merkezinde çıkan peynirleri satabilecekleri marketler olacak ve bu marketler Sena idaresi tarafından desteklenecek. TİKA olarak bu projenin her tarafında olacağız. Özellikle Soacha kentindeki geri dönüşüm projesinin ve yararlanıcıların bize hissettirdikleri duygular hakikaten kelimelerle anlatılamaz. TİKA aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını bu şekilde dalgalandırıyor olmak bizim için bir ayrıcalıktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.