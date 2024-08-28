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TİKA, Libya'da K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde kolluk kuvvetlerinin kullandığı K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi.

Muhammed Emin Canik  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
TİKA, Libya'da K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi Fotoğraf: Hamza Al Ahmar - AA

İstanbul

TİKA'dan, Libya güvenlik güçlerine sağlanan desteğe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkler için önem arz eden Tacura bölgesinde bulunan Libya Güvenlik Operasyonları Genel İdaresi’nin karargahındaki K-9 köpeklerinin eğitim aldığı barınağın TİKA tarafından yenilendiği" ifade edildi.

TİKA ile Libya Güvenlik Operasyonları Genel İdaresi arasında daha önce yapılan bir işbirliği anlaşması kapsamında Türkiye'den getirilen K-9 köpeklerinin de yenilenen barınakta eğitildiği belirtildi.

Libya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Operasyonları Özel Eğitim Enstitüsü Müdürü Albay Rabie Ayyad Mervan, barınağın açılış programının ardından TİKA Trablus Koordinatör Yardımcısı Bayram Polat'a plaket verdi.

Barınağın yenilenmesinin, seçim ve havalimanı güvenliği gibi önemli yerlerde kullanılan polis köpeklerinin eğitilmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Köpeklerin eğitilmesinde kullanılan aletlerin de yenilendiği barınakta, polis köpekleri çeşitli güvenlik durumlarına müdahale için tatbikatlar yapıyor.

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