Dolar
32.31
Euro
34.67
Altın
2,362.86
ETH/USDT
3,500.00
BTC/USDT
70,163.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ticaret Bakanlığından "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" iddialarına yanıt

Ticaret Bakanlığı tarafından 9 Nisan sabah saat 09.00 itibarıyla, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmediğine dikkat çekilerek, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır." denildi.

Arife Yıldız Ünal  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Ticaret Bakanlığından "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" iddialarına yanıt

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından 9 Nisan sabah saat 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmediğine dikkat çekilerek, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddiaların tümüyle yalan olduğu belirtilerek, bunlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Devletin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1019 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatının Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulduğunun anımsatıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda, 9 Nisan 2024 Salı günü sabah saat 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanlığından "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" iddialarına yanıt
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
YSK, 2 il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
D-100 kara yolunda bayram dönüşü yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kısıtlama getirildi

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığından "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" iddialarına yanıt

Ticaret Bakanlığından "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" iddialarına yanıt

Türkiye, küresel mal ve hizmet ihracatından aldığı payda çifte rekor kırdı

Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında yılın ilk çeyreğinde 4,3 milyar dolarlık iş üstlendi

Türkiye'den, Filistin'e saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararı

Türkiye'den, Filistin'e saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararı
Tüketiciler en çok ayıplı mal ve hizmetlerden şikayetçi

Tüketiciler en çok ayıplı mal ve hizmetlerden şikayetçi
AB'nin karbon vergisi 6 sektörün ihracatının yüzde 42'sini etkileyecek

AB'nin karbon vergisi 6 sektörün ihracatının yüzde 42'sini etkileyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet