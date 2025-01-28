Ticaret Bakanlığı, yangın malzemelerine yönelik ülke genelinde denetim yaptı
Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde yangın malzemelerine yönelik 395 işletmede 5 bin 154 ürünü denetledi.
Ankara
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı 81 Ticaret İl Müdürlüğünce 27 Ocak'ta denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.
Bu kapsamda işletme bulunmayan 4 il dışında 77 ilden alınan verilere göre, ülke genelinde 395 işletmede 5 bin 154 ürünün denetimi yapıldı.
Denetim sonucunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.