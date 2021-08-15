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Ticaret Bakanlığı temmuzda 503 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında temmuzda 503 firma için izin belgesi düzenledi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 15.08.2021
Ticaret Bakanlığı temmuzda 503 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın, temmuz ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 503 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 19 oldu.

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