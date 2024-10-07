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Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul ve İzmir'de fırınları denetledi

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, İstanbul ve İzmir'deki fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı.

Uğur Aslanhan, Tezcan Ekizler  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul ve İzmir'de fırınları denetledi Fotoğraf: Uğur Aslanhan/AA

İstanbul/İzmir

İl Müdürlüğüne bağlı 36 ekip tarafından 26 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan denetimler kapsamında, kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarında tarifeye uyulup uyulmadığı denetlendi.

Denetimlerde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında haksız fiyat artışına, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde de etiketlerin bulunup bulunmadığına, etiketin olması halinde yönetmeliğe uygun olup olmadığına bakıldı.

İncelemelerde her bir etiket bulunmayan ürün grubu için 2 bin 200 lira, fahiş fiyat olduğu belirlenen uygulamalar için de 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verildi.

Hafta sonuna kadar İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan 3 bin 500 fırında denetimlerin devam edeceği bildirildi.

İzmir'deki fırınlarda fiyat ve gramaj denetimi yapıldı

İl Müdürlüğü denetim ekipleri, ekmeğin resmi olarak belirlenen tarife fiyatının üzerinde satışının yapıldığına ilişkin Ticaret Bakanlığına ulaşan şikayetler ve bildirimler sonrası Bakanlık talimatı doğrultusunda fırınlara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Basmane semtindeki fırınlarda inceleme yapan ekipler, fiyat etiketlerini kontrol etti, tartım yaptı, tarifeye uygunluğunu kontrol etti.

İl Ticaret Müdürlüğünden yapılan açıklamada belirlenen tarifenin üzerinde satış yapan işletmeler hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine aykırılıktan tutanak düzenlendiği ve Bakanlık Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sunulduğu belirtildi.

Kurulun usulsüzlük tespiti halinde işletmelere 100 bin lira ila 1 milyon lira idari para cezası uyguladığına değinilen açıklamada denetimlere ek olarak vatandaşların da tarife üzerinde satışla ilgili ihbarları Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına bildirebileceğine dikkat çekildi.

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