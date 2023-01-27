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Ticaret Bakanı Muş: Tekirdağ Limanı'nda 114 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 27.01.2023
Ticaret Bakanı Muş: Tekirdağ Limanı'nda 114 kilogram kokain ele geçirildi

Ankara

Bakan Muş, Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Muş, paylaşımında, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile başarılı mücadelesini sürdüren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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