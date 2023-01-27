Ticaret Bakanı Muş: Tekirdağ Limanı'nda 114 kilogram kokain ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Muş, Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerimizce Tekirdağ limanında gerçekleştirilen operasyonda 114 kg kokain ele geçirildi.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) January 27, 2023
Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile başarılı mücadelesini sürdüren Gümrük Muhafaza Ekiplerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/VNimQU7B4p
Muş, paylaşımında, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile başarılı mücadelesini sürdüren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.