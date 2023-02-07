Ticaret Bakanı Muş, Kilis'te depremde hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kilis'te hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı.
Kilis
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren Hacı Murat Duran'ın (45) Musabeyli ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde, Hüseyin Aytekin'in (75) ise Kozlubay köyündeki cenazelerine katıldı.
Mehmet Muş, depremde hayatını kaybeden Duran ve Aytekin'in ailelerine başsağlığı diledi.
Duran ve Aytekin'in cenazeleri, cenaze namazının ardından köy mezarlıklarında toprağa verildi.
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