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Ticaret Bakanı Muş, Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı'na katılacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 12-15 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilecek Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 12'nci Bakanlar Konferansı'na katılım sağlayacak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 11.06.2022
Ticaret Bakanı Muş, Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı'na katılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muş, söz konusu konferans çerçevesinde, heyet başkanlarının konuşmalarını gerçekleştirecekleri "Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Karşılaştığı Zorluklar Oturumu"nun yanı sıra tarım konusunda benzer müzakere pozisyonlarına sahip ülkelerden oluşan, Türkiye'nin de üyesi olduğu G-33 Grubu'nun Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.

Toplantı, DTÖ üyesi ülkelerin bakanları tarafından örgütün Kovid-19 salgını ve etkileriyle mücadeledeki rolü, tarım, gıda krizi, balıkçılık sübvansiyonları ile örgütün reformu konuları ele alınacak. Bakan Muş, bu konferans kapsamında farklı ülkelerden mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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