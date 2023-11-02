Ticaret Bakanı Bolat, Yalova'daki liman sahasında 80 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen operasyonda 80 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Ankara
Bolat, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşım yaptı.
UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK! ❌— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 2, 2023
Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü… pic.twitter.com/wshoucO7gc
Uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyeceklerini aktaran Bolat, "Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilogram esrar ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Bolat, ekipleri başarılarından dolayı tebrik ederken, görevlerinde kolaylık diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.