Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'miz çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti.

İstanbul Valiliği tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda darbe girişiminde şehit olanların mezarlarını ziyaret eden Bolat, karanfil bırakarak dua etti.

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, hain darbe girişiminin kahraman Türk milletinin ve milli iradenin destansı bir zaferiyle püskürtüldüğü tarihin 10. yıl dönümü için Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde bir araya geldiklerini söyledi.

Aradan 10 yıl geçtiğini dile getiren Bolat, "Bir sözümüz vardı. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız diye. Gerçekten de aradan geçen 10 yılda dahi görüyoruz ki halkımızın 15 Temmuz'u unutturmama azmi dimdik ayakta." dedi.

Bolat, o uğursuz gecede kökü uzun yıllardır dışarıda olan bir grup hain darbecinin demokrasiye, milli iradeye, vatana, ülkenin birliğine, milletin inancına ve ekonomiye kastettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizi vesayet altına alıp parçalama ve dış güçlerin vesayetine teslim etme gayeleri vardı. Ama saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın milletimize çağrısıyla, 'meydanlara koşun' demesiyle, azmi ve kararlılığıyla, aziz ve necip milletimiz meydanlara koştu. Helikopterle, tankla, savaş uçağıyla, ağır silahlarla halkımıza karşı darbe yapmaya çalışan o hain darbecileri püskürtmeyi ve onları bozguna uğratmayı başardık. Bu destansı bir zaferdir. Dünya tarihine kahraman milletimizin altın harflerle yazdığı bir demokrasi ve hürriyet destanıdır. Bu milli iradenin zaferidir.”

"Türkiye çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir"

Ticaret Bakanı Bolat, Türk milletinin o gün büyük bir destansı mücadele ortaya koyduğunu ifade ederek, "O günden bugüne Türkiye'miz çok daha güçlü bir şekilde ekonomisiyle, ordusuyla, milli birliğiyle, toplumsal dayanışmasıyla yoluna devam etmektedir." diye konuştu.

Bin yıldır bu topraklarda aziz ecdatları, kahraman şehitleri ve gaziler sayesinde yaşadıklarını dile getiren Bolat, onların sayesinde bu topraklarda huzur içinde yaşadıklarını söyledi.

Bolat, "İnşallah bundan sonra da kıyamete kadar aziz ve necip Türk milleti bu vatan topraklarında huzur ve esenlik içinde yaşayacaktır. Bu milli irade destanında hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Yakınlarına, değerli ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ekonomimizde de istikrarlı bir şekilde yükselişimiz devam ediyor"

Bakan Bolat, devlet, hükümet ve millet olarak her zaman şehit ailelerinin, gazilerin ve gazi ailelerinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kahraman gazilerimize de Rabb'imden şifalar, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda aziz ve necip Türk Milleti olarak nice destanlar yazacağız. Bu hain FETÖ'cü darbe girişiminin ekonomimizi de sarsmayı ve yıkmayı amaçlayan saldırısını başarıyla bozguna uğrattıktan sonra, ekonomimizde de Allah'a şükür, dünyada emin adımlarla ve istikrarlı bir şekilde yükselişimiz devam ediyor. Son NATO Zirvesi de Türkiye'nin dünyada ne kadar saygın, itibarlı, güçlü bir yere sahip olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

Bolat, şehitleri daima kalplerinde yaşatacaklarını kaydederek, Türkiye olarak dünyaya altın harflerle yazdıkları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik destanını kıyamete kadar devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Şehit polislerin kabrini de ziyaret etti

Bakan Bolat, programın ardından Edirnekapı Polis Şehitliği'ndeki şehit kabirleri ile İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un mezarını da ziyaret etti.

Mezarların başındaki aileler ile de görüşen Bolat, onlara tekrardan başsağlığı diledi.