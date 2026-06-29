Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakkın, adaletin ve üretimin yanında durmaya devam edeceğiz. Türk sanayi ürünleri artık dünyada kalitenin ve itibarın sembolüdür." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat: Türk sanayi ürünleri dünyada kalite ve itibarın sembolü Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakkın, adaletin ve üretimin yanında durmaya devam edeceğiz. Türk sanayi ürünleri artık dünyada kalitenin ve itibarın sembolüdür." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen "Ankara Ekonomi Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Bakanlık çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık olarak dış ticaretteki dengeyi korumanın ana görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Bolat, mayıs sonu itibarıyla son 12 aylık mal ve hizmet ihracatı gelirinin 396 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bolat, ithalat da eklendiğinde geçen yıl 820 milyar dolarlık devasa bir ticaret hacmini yönettiklerine dikkati çekerek, bu süreci yönetirken bir yandan yerli ve milli üretimi küresel rekabete karşı koruduklarını diğer yandan ihracatçıları yeni pazarlara teşvik ettiklerini bildirdi.

Gümrük teşkilatının da ticaretin kurallara uygun yürümesini sağlayarak Türkiye'nin ekonomik sınırlarının bekçiliğini yaptığını ifade eden Bolat, "Türkiye genelindeki 19 serbest bölgede geçen yıl 12,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu bölgeler istihdam ve döviz girdisi noktasında kritik rol oynuyorlar." diye konuştu.

Fotoğraf : Ahmet Serdar Eser/AA

Başkentin ticarette yükselişi

Ankara'nın ekonomik performansındaki yükselişe işaret eden Bolat, kentin kişi başına düşen geliriyle Türkiye üçüncüsü olduğunu söyledi.

Bolat, Ankara'nın ihracat verilerinde de son dönemde önemli yükselişler yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ankara geçen yıl önemli ihracat başarılarına imza attı. Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 4,2 artarken Ankara'nın ihracat artış oranı yaklaşık yüzde 17,8 olarak gerçekleşti. Bu, Ankara'nın Türkiye ortalamasından 4 kat daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor."

Merkez iller bazındaki sıralamada da Ankara'nın 18,5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ikinciliğine yükseldiğine işaret eden Bolat, bu başarının arkasında yatan temel gücün yüksek teknoloji olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf : Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara savunma sanayisi, sağlık ve eğitimin de merkezi

Bolat, Ankara'nın savunma sanayisinde bir dünya markası haline geldiğini belirterek, TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi gurur kaynağı kurumlar ve onlara iş yapan binlerce alt yüklenici firmanın başkentte bir kümelenme modeli oluşturduğunu anlattı.

Savunma sanayisinin Türkiye'nin ihracatında önemli sektör olduğunu vurgulayan Bolat, ülkenin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracat payının yüzde 44'e yükselmesinde Ankara'daki teknoloji ordusunun payının büyük olduğunu söyledi.

Bolat, Ankara'nın sağlık turizminin ve eğitimin de merkezi olduğunu, Ankara Lojistik Üssü'nün Türkiye'nin bir numaralı lojistik merkezi olarak örnek gösterildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"25 sene önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'da bugün modern ve örnek sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleri, teknoparklar var. Türkiye'nin sağlık turizminin kalbi Ankara. 2025 yılında Ankaralı esnaflarımıza 12 milyar 227 milyon liralık finansman sağladık. 2003'ten bu yana Ankaralı 277 bin esnafımız 51,5 milyar liralık destekten faydalandı. Ayrıca Ankara'daki firmalarımıza mal ihracatı için 2,2 milyar lira, hizmet ihracatı için ise 665 milyon lira devlet yardımı ödemesi gerçekleştirdik."

Bolat, iç ticarette istikrarı sağlamak amacıyla bugüne kadar 80'e yakın sektörel düzenleme yaptıkları bilgisini vererek, ikinci el otomobil ve emlak piyasasında hayata geçirilen düzenlemelerle piyasa bozucu faaliyetlerin önüne geçtiklerini, sosyal medya üzerinden yapılan yanıltıcı ilanlarla mücadeleyi de kararlılıkla sürdüreceklerini, yakında ticari reklam konusunda yönetmelik çıkaracaklarını kaydetti.

"Türk sanayi ürünleri dünyada kalite ve itibarın sembolü"

Dünya ekonomisinin Kovid-19 salgını sonrası yüksek enflasyon ve jeopolitik gerilimlerle sarsıldığı bir dönemden geçtiğini hatırlatan Bolat, dünya genelinde gümrük duvarlarının yükseldiğini anlattı.

Bolat, yakın coğrafyada devam eden savaşlara rağmen Türkiye'nin istikrarını korumayı başardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2019'da ekonomik büyüklüğü 100 birim olan birçok G7 ülkesi bugün hala o seviyeye ulaşamazken Türkiye 2023 sonu itibarıyla 135 birime ulaşmıştır. Son 23 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakkın, adaletin ve üretimin yanında durmaya devam edeceğiz. Türk sanayi ürünleri artık dünyada kalitenin ve itibarın sembolüdür. Ankara da bu milli mücadelenin en güçlü motorlarından biridir."