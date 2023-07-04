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THY'ye "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülü

Sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerle havacılık sektörüne öncülük eden THY, uluslararası finans dünyasının saygın kuruluşlarından World Finance dergisi tarafından "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülüne bir kez daha layık görüldü.

Kenan Irtak  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
THY'ye "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülü

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, iklim krizi havacılık sektöründe büyük zorlukları beraberinde getirirken, şirket, hayata geçirdiği karbon dengeleme platformu CO2mission, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımı, uçak içi sürdürülebilir ürünlerle uyguladığı atık yönetimi ve yolcularına sunduğu sürdürülebilir seyahat deneyimiyle ön planda yer alıyor.

Bu özellikleriyle geçen yıl dünya finans ve iş çevrelerince önemli bir referans olarak kabul edilen World Finance dergisince verilen "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülünün sahibi olan THY, bu yıl da aynı ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin stratejik hedefleri arasında 3 yıl içerisinde, dijitalleşme anlamında dünyanın ilk 3 hava yolundan biri olmanın yer aldığını belirterek, "Şirketimiz, '2050 Yılında Karbon Nötr Hava Yolu' olma taahhüdü doğrultusunda, iklim değişikliği ile mücadele planlarına dahil ettiği ve 2022 yılı itibarıyla başladığı Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı kullanımını 2023 yılında ilave hatlar ekleyerek yaygınlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

THY, 2008'den bu yana karbon ayak izini azaltmak için 100'den fazla operasyonel optimizasyon projesi yürütürken, 2022'de 57 bin 581 ton yakıt tasarrufu sağlayarak 181 bin 379 ton sera gazı salınımının önüne geçti.

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