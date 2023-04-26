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THY'nin sponsor olduğu APEX İçerik Pazarı İstanbul'da başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsor olduğu, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (The Airline Passenger Experience Association-APEX) tarafından gerçekleştirilen APEX İçerik Pazarı (APEX Content Market) İstanbul'da başladı.

Muhammet Emin Horuz  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
THY'nin sponsor olduğu APEX İçerik Pazarı İstanbul'da başladı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Grand Cevahir Hotel & Convention Center'de gerçekleştirilen etkinlik, 27 Nisan'a kadar devam edecek.

"APEX İçerik Pazarı" adıyla yapılan etkinlik, uçak içi eğlence içerik üreticileri ve alıcılarını bir araya getiriyor.

APEX tarafından THY sponsorluğuyla gerçekleştirilen APEX İçerik Pazarı, uçak içi eğlence içeriği alıcılarını dünya çapındaki içerik dağıtıcılarıyla buluşturmaya odaklanan tek küresel etkinlik olma özelliği taşıyor.

APEX Content Market kapsamında, filmler, oyunlar, TV kanalları ve uygulamalar ile ses dahil olmak üzere tüm hava yolu içerik ihtiyaçları, üreticiler tarafından sunuluyor. Etkinlik, gelecek yıllar için uçak içi eğlence içeriğini planlamada hava yollarına seçenekler sağlıyor.

Katılımcı şirketler arasında uçak içi eğlence içeriklerine ilişkin olarak B2B görüşmeler de yürütülüyor.

THY'nin sponsor olduğu etkinliğe katılmak için kayıt yaptıran şirketler arasında Emirates, Delta, Air Canada, Etihad gibi hava yolları bulunuyor. Etkinlikte Warner Bros. Discovery, BBC Studios, West Entertainment gibi uluslararası şirketler de sponsor olarak yer alıyor.

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