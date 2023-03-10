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THY'nin Münih seferleri grev nedeniyle yapılamadı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Münih seferleri, kentteki havalimanındaki grev nedeniyle yapılamadı.

Kenan Irtak  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
THY'nin Münih seferleri grev nedeniyle yapılamadı

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) Münih seferleri, kentteki havalimanındaki grev nedeniyle yapılamadı.

Alınan bilgiye göre, Münih Havalimanı'ndaki güvenlik personeli bugün 07.00-12.00 arasında grev kararı aldı. Grev nedeniyle THY'nin dün akşam yapılması planlanan TK 1637 İstanbul-Münih ile bugünkü TK 1638 Münih-İstanbul seferleri gerçekleştirilemedi.

Grev nedeniyle Münih çıkışlı seferlerde gecikmeler yaşanması bekleniyor.


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THY'nin Münih seferleri grev nedeniyle yapılamadı

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