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THY'den sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarı

Türk Hava Yolları, (THY) yardım amaçlı olarak deprem bölgesine giden uçaklar konusunda yapılan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Gökhan Yılmaz   | 07.02.2023
THY'den sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarı

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın dikkatine; Sosyal mecralarda ve WhatsApp gruplarında markamıza yönelik asılsız içerikler paylaşıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın resmi hesaplarımız dışında paylaşılan bilgilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

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