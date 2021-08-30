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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi'ne katılıyor.
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THY'den Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüne özel paylaşım

Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel paylaşımda bulundu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 30.08.2021
THY'den Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüne özel paylaşım

İstanbul

THY'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan videolu paylaşımda, "Ay-yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla taşıyor, büyük zaferin 99. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." denildi.


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