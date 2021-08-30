THY'den Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüne özel paylaşım
Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel paylaşımda bulundu.
İstanbul
THY'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan videolu paylaşımda, "Ay-yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla taşıyor, büyük zaferin 99. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." denildi.
✈️🇹🇷— Türk Hava Yolları (@TK_TR) August 29, 2021
Ay-yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla taşıyor, büyük zaferin 99. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!#TürkHavaYolları pic.twitter.com/7BziIZUlb1
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