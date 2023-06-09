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THY, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için iletişim çalışmalarını sürdürüyor

Türk Hava Yolları (THY), resmi sponsoru olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarın İstanbul'da gerçekleşecek Manchester City-Inter finali öncesinde iletişim çalışmalarına devam ediyor.

Elif Küçük  | 09.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
THY, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için iletişim çalışmalarını sürdürüyor

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en fazla ülkesine uçan THY, ana sponsoru olduğu turnuvanın finalinde gerçekleştirdiği birçok iletişim faaliyetiyle Türkiye'nin tanıtım misyonuna katkı sunuyor.

İlk kez 3D animasyon videosunu LED ekranlarda kullanan THY'nin bu çalışması her gün İstanbul Havalimanı'nda yolcuların geçiş noktası olan Dış Hatlar Giden Yolcu alanında bulunuyor. Karaköy ve Kadıköy gibi kentin tarihi yerlerinde yerel sanatçıların resmettiği dev duvar resimleri de futbolseverlerin beğenisine sunuluyor. Beş videodan oluşan "Epic Challenges" serisi de geçtiğimiz günlerde Ronaldinho'nun Boğaz'daki şutuyla sona erdi.

THY, dünyanın önemli spor mecralarından Bleacher Report Football ile hazırladığı animasyon filmini de sosyal medya hesaplarında paylaştı. Twitter hesabından takipçileri ile finale dair bir anket de gerçekleştiren THY, ankette daha yüksek oy alan Manchester City'nin renkleriyle İstanbul'un iki kıtasını birbirine bağlayan üç köprüsünü ışıklandırdı.

Futbol mecrası "433" ile THY, maçtan canlı yayın yapacak

Bu arada, tüm hesaplarında 80 milyonun üzerinde takipçisi bulunan futbol mecrası "433" ile THY, final günü boyunca maçtan canlı yayın yapacak. Birçok uluslararası sosyal medya fenomeni ve ünlü isim de final maçı kapsamında THY ile İstanbul'da işbirliği gerçekleştirecek.

Manchester City ile Inter Milan arasında yarın oynanacak final maçında kullanılacak forma, krampon, şort, top gibi hatıra eşyalar, Turkish Airlines Lounge Business'taki UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri sergisinde yerini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 7 kıtadan milyonlarca futbolseveri İstanbul'da, bayrak taşıyıcı şirketin resmi sponsorluğunda buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bolat, "Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali İstanbul'da gerçekleşecek. Sponsorluğumuz kapsamında sene boyu birbirinden ünlü birçok isim ve marka ile iletişim faaliyeti gerçekleştirdik. Ülkemizin bayrak taşıyıcısı olmanın getirdiği sorumlulukla markamızın sesini duyurmaya gururla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

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