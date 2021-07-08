Euro
10.29
Dolar
8.69
BIST 100
1,377.65
Altın
1,812.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

THY temmuz ayında yolcularını 248 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

Türk Hava Yolları (THY), temmuz ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 248 destinasyona ulaştırılacağını duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 08.07.2021
THY temmuz ayında yolcularını 248 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planının güncellendiği belirtildi.

Yolcuların 248 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuş takviminin 31 Temmuz'a kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya’da Delta varyantı baskın tür oldu
Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulanacak
Rusya kıtlık tehlikesinin olduğu Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşıları vermeyi önerdi
Evde aşı hizmeti veren sağlıkçılar vatandaşa bir telefon kadar yakın

Benzer haberler

THY temmuz ayında yolcularını 248 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

THY temmuz ayında yolcularını 248 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

THY'den Amsterdam'a yeni seferler

THY'de 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiası yalanlandı

Ekonomide temmuz ayı sıcak geçecek

Ekonomide temmuz ayı sıcak geçecek
Turkish Cargo 100 milyon doz Kovid-19 aşısını dünyanın birçok ülkesine taşıdı

Turkish Cargo 100 milyon doz Kovid-19 aşısını dünyanın birçok ülkesine taşıdı
TRT 2 temmuz ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

TRT 2 temmuz ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek