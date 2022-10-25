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THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

Gökhan Yılmaz   | 25.10.2022
THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını, bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Rusya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadesi kullanıldı.

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