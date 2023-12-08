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THY olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep çıkışlı ve varışlı 18 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Kenan Irtak  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep çıkışlı ve varışlı 18 seferini iptal etti

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.

Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabilir.

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THY olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep çıkışlı ve varışlı 18 seferini iptal etti
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