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THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir

Türk Hava Yolları (THY), küresel çapta yaşanan teknik aksaklığın büyük ölçüde giderildiğini, şirketin tüm birimlerinin operasyonların normale dönmesi için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir

İstanbul

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir. Tüm birimlerimiz, operasyonlarımızın normal seyrine dönmesi için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Uçuşlarınız ile ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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