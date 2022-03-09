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Gündem

THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Kenan Irtak   | 09.03.2022
THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Istanbul

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da 10 Mart’ta beklenen hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY’nin sosyal medyadaki hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."

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