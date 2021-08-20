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THY eylülde yolcularını 254 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

Türk Hava Yolları, eylül ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 254 destinasyona ulaştıracağını duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 20.08.2021
THY eylülde yolcularını 254 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

İstanbul

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, uçuş planının güncellendiği belirtildi.

Yolcuların 254 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, "21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuş takviminin 30 Eylül'e kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği kaydedildi.

Operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler olabilecek yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşılabileceği aktarıldı.




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