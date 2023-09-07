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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verildi

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verildi.

Büşra Çoban  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verildi

İstanbul

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