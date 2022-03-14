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Gündem

Thodex'in avukatı, bazı mağdurların zararlarının giderildiğini açıkladı

Thodex şirketinin sahibi firari Faruk Fatih Özer'in ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, mağdurların kendilerine mail aracılığıyla ulaşarak zararlarını bildirmesini istedi.

Ali Cevahir Aktürk   | 14.03.2022
Thodex'in avukatı, bazı mağdurların zararlarının giderildiğini açıkladı

İstanbul

Thodex şirketinin sahibi firari Faruk Fatih Özer'in ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında tespit edilen mağdurlardan 373'ünün zararlarının giderildiğini söyledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturma devam ediyor.

Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, savcılığa gelerek bir kısım mağdurların zararlarının giderildiğine ilişkin dilekçe verdi.

Basın mensuplarına açıklama yapan avukat Erarslan, Thodex soruşturması kapsamında bazı müvekkillerinin şüpheli olarak yer aldığını söyledi.

Soruşturmaya iliştin MASAK raporlarının dosyaya geldiğini belirten Erarslan, "Bu raporlar kapsamında da zararları gidermeye başladık. Biliyorsunuz ki kripto piyasası risk piyasasıdır ve risk piyasasında da bir hacklenme durumu söz konusu olduğunda sistemin kapatılması olağandır. Bu kapsamda müvekkil bunu yapmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla ortada dolandırıcılığın varlığını gerektirir bir durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bazı mağdurlar şikayetinden vazgeçti

MASAK raporunun gelmesinin ardından yaklaşık bir hafta içinde 373 mağdurun zararlarını giderdiklerini anlatan Erarslan, bunların arasında zararı büyük olan mağdurların şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

Mağdurların zararlarının giderilmesine devam edileceğini dile getiren Erarslan, "Paylaşacağımız mail adresine zararları olan, mağdur olduğunu beyan eden kişilerin kimlik bilgilerini ve zarar bedellerini bildirmelerini istiyoruz. Bu bilgilendirmeleri de avukatları vasıtasıyla yapmalarını tercih ederiz. Çünkü savcılık çok titiz bir soruşturma gerçekleştirdi. 1-2 hafta içerisinde bütün mağdurların zararını gidermek istiyoruz." diye konuştu.

Erarslan, zararları giderirken önceliğin yüksek meblağlı olanlara verileceğini belirterek, iddianame düzenlenene kadar öncelik sırasına göre zararların giderilmeye çalışılacağını kaydetti.

Avukat Sevgi Erarslan, Thodex mağduru olanların "erarslanhukukvedanismanlik@gmail.com" mail adresinden kendilerine ulaşarak zararlarını bildirmesini istedi.

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Thodex'in avukatı, bazı mağdurların zararlarının giderildiğini açıkladı