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Teslim olan örgüt mensubunun ifadesi, kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü ortaya çıkardı

Teslim olan terör örgütü PKK mensubu, ifadesinde kırmızı kategoride aranan "Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan'ın yürütülen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ahmet Sertan Usul   | 12.07.2022
Teslim olan örgüt mensubunun ifadesi, kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü ortaya çıkardı

Ankara

Eren Abluka-2 Operasyonu'nda teslim olan terör örgütü PKK mensubu, ifadesinde kırmızı kategoride aranan "Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan'ın yürütülen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirildiğini, bunun örgütte paniğe ve dağılmaya neden olmaması için saklandığını belirtti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-2 Operasyonu'nda teslim olan terör örgütü PKK mensubu, ifadesinde örgütün içindeki son durumu güvenlik güçlerine anlattı.

İç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen sözde üst düzey örgüt mensuplarının, örgütte paniğe ve dağılmaya neden olmaması için gizlendiğini söyleyen örgüt mensubunun ifadesi, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 19 Ağustos 2021'de Yüksekova ilçesinin Yazılı köyü Topaçlı mezrası kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 8 terörist arasında kırmızı kategoride aranan "Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan'ın da olduğunu ortaya çıkardı.

Birçok eylemin faili

Kırmızı kategorideki Rıdvan Alkan'ın, bölgede el yapımı patlayıcılarla gerçekleştirilenler başta olmak üzere güvenlik güçlerine karşı düzenlenen birçok saldırının faili olduğu belirlendi.

Öldürülen teröristin, Dağlıca, Aktütün, Ağaçdibi ve Yeşiltaş'ta personelin şehit edildiği ve yaralandığı eylemleri düzenlediği tespit edildi.

Jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince, PKK'ya yönelik nokta istihbarata dayalı, insansız hava aracı gibi teknolojiler kullanılarak yapılan operasyonlar sonucunda terör örgütünün yurt içinde takviye alamaz ve hareket edemez hale geldiği, teröristlerin temel ihtiyaçlarını bile gideremez durumda oldukları öğrenildi.

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