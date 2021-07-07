Euro
10.27
Dolar
8.68
BIST 100
1,384.55
Altın
1,804.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı önünde tören düzenleniyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Temel Atma Töreni'ne katılıyor
logo
Gündem

Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı

Suriye'nin kuzeyinde teröristler, içinde bir anne ve hasta kızının bulunduğu ambulansa ateş açtı. Ölen veya yaralananın olmadığı keskin nişancı saldırısında ambulansın camı ve içindeki sağlık teçhizatında hasar oluştu.

Sarp Özer   | 07.07.2021
Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı

Ankara

Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin, bir anne ve hasta kızını taşıyan ambulansa ateş açması sonucu aracın camı ve içindeki sağlık teçhizatında hasar meydana geldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki "Barış Pınarı Bölgesi"nde, güvenliğin sağlanmasının yanı sıra halkın sağlık, eğitim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerini sürdürüyor.

Özellikle hastane ve sağlık ocaklarının bulunmadığı bölgelerde TSK unsurları devreye giriyor, buralarda vatandaşlara sağlık taramaları yapılıyor, hastaneye gitmesi gerekenler ambulanslarla sevk ediliyor.

Bu kapsamda TSK tarafından Tel Abyad ilçesinin uluslararası M-4 yoluna en yakın konumundaki Tel Zikero köyünde sağlık taraması yapıldı. Muayene ve kontrollerde 2 yaşındaki bir bebeğin ileri tetkik ve tedavi için hastaneye götürülmesi gerektiği tespit edildi. Bebek ve annesini hastaneye götürmek üzere yola çıkan TSK'ya ait ambulansa M-4 güneyindeki teröristler tarafından keskin nişancı atışı gerçekleştirildi.

Ölen veya yaralananın olmadığı saldırıda ambulansın camı ve içerisindeki sağlık teçhizatında hasar oluştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Gürsel: Delta varyantının VLP aşısına uyarlamasını yapacağız
IPA: Toplumun yüzde 85'nin aşılanmasıyla yüz yüze eğitimde risk belirgin şekilde azalacak
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı

Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı

İHH ve Qatar Charity kurumu Suriye’de 1400 konutluk proje başlattı

Suriye'de 50 STK, Rusya'nın insani yardımları engelleme girişimini protesto etti

Suriye'de alıkonan bazı kişiler karşılıklı ve eş zamanlı serbest bırakıldı

Suriye'de alıkonan bazı kişiler karşılıklı ve eş zamanlı serbest bırakıldı
Terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi engellendi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi engellendi
Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK kontrolündeki hapishanelerde yüzlerce çocuğun tutulduğu bildirildi

Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK kontrolündeki hapishanelerde yüzlerce çocuğun tutulduğu bildirildi