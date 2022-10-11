Dolar
18.61
Euro
18.07
Altın
1,666.72
ETH/USDT
1,280.20
BTC/USDT
18,977.00
BIST 100
3,571.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 3 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Aykut Karadağ   | 11.10.2022
Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 98'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senato'dan Türkiye adımı: Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemeler çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'u kabul etti
Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ülkemiz için gurur verici projeler yapmaya devam edeceğiz

Benzer haberler

Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ülke genelinde "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı

Hatay kırsalında çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

"Kadına El Kalkamaz" programı kapsamında 3,9 milyon erkeğe ulaşıldı

"Kadına El Kalkamaz" programı kapsamında 3,9 milyon erkeğe ulaşıldı
Kışlada asker çayırda pehlivan

Kışlada asker çayırda pehlivan
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet