Dolar
18.92
Euro
20.00
Altın
1,817.95
ETH/USDT
1,563.00
BTC/USDT
22,325.00
BIST 100
5,381.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Cankut Taşdan  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, bugün PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı: Kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmaları sürüyor
Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu
Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Çevre Komisyonunda benimsendi
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da su altyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor
Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda ediyor

Benzer haberler

Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu

Mardin'de PKK'lı teröristlerce 36 yıl önce şehit edilen 8 kişi törenle anıldı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin dava 9 Mayıs'ta başlayacak

İçişleri Bakanlığı "deprem bölgesinde çocuk kaçırıldığı" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi

İçişleri Bakanlığı "deprem bölgesinde çocuk kaçırıldığı" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi
Jandarmanın nokta operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarmanın nokta operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi
Depremin vurduğu dört il polisler için "şark hizmeti" bölgesine dahil edildi

Depremin vurduğu dört il polisler için "şark hizmeti" bölgesine dahil edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet