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Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Murat Kızıl, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Mazlum Mardin" kod adlı Murat Kızıl, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.

Serdar Açıl  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Murat Kızıl, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve EGM İstihbarat Dairesi Başkanlığı, terörist Murat Kızıl'ın yurt dışında saklandığı yeri tespit etti. Bir süre takip edilen "Mazlum Mardin" kod adlı terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.

Türkiye'ye getirilen terörist Kızıl'ın 2015 yılında terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı belirtildi.

Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Kızıl'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı bildirildi.

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