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Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 18.10.2022
Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2005'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi.

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