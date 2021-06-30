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Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 30.06.2021
Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 döneminde terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 94'e yükseldi.

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