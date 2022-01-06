Terör örgütü PKK mensubu 3 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK mensubu 3 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2009 ve 2017 arasında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye ile Irak'ta faaliyet yürüttükleri bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.