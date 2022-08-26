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Terör örgütü PKK, içindeki çözülmeyi infazlarla önlemeye çalışıyor

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz ettiği belirlendi.

Orhan Onur Gemici   | 26.08.2022
Terör örgütü PKK, içindeki çözülmeyi infazlarla önlemeye çalışıyor

Ankara

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak’tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yerli ve milli İHA/SİHA/İKU'lar kullanılarak yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler artıyor.

Çözülmeleri ve örgüt mensuplarının aileleriyle müzahir kesimlerden gerçekleri gizlemeye çalışan terör örgütü mensupları, sözde üst yönetimin talimatıyla infazlara başladı.

Bu kapsamda, Suriye'nin Derik bölgesinde PKK/PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren teröristler Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak'ın örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için infaz edildiği ortaya çıktı.

Terör örgütünün, bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri "ajanlık yapmak"la suçladığı tespit edildi.

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Terör örgütü PKK, içindeki çözülmeyi infazlarla önlemeye çalışıyor

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