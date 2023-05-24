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Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Türkiye komitesi sorumlusu" 16 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

İstanbul'da, "gri" kategoride aranırken yakalanan terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Türkiye komitesi sorumlusu" Kamile Kayır'a, 16 yıl 3 ay hapis verildi.

Zeynep Yeşildal  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Türkiye komitesi sorumlusu" 16 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

İstanbul

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Kamile Kayır, başka suçtan tutuklu Dursun Göktaş ve avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Alişan Gül ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, duruşmada sanık Doğan Karataştan'ın dosyasının celse arasında ayrıldığını bildirildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Kamile Kayır'a "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 16 yıl 3 ay, Yeliz Kütük ile Dursun Göktaş'a "terör örgütü üyesi olmak"tan 6 yıl 3 ay hapis verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Alişan Gül'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından verilen 6 yıl 3 ay hapis ile sanık Göktaş'a "terör örgütü propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından verilen 2 yıl 6 ay hapse ilişkin hükümlerin ise açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Sanık Fatih Özgür Aydın’ın bu mahkemede isnat edilen suçtan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı gerekçesiyle dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, sanıklar Leyla Aracı, Şafak Yayla, Mahir Bektaş, Elif Sultan Kalsen'in öldüğünün tespit edilmesi nedeniyle haklarındaki davanın düşmesine hükmetti.

Mütalaadan

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 20 Haziran 2019'da düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde "Türkiye komitesi sorumlusu" olan Kamile Kayır'ın da arasında bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştı.

Hazırlanan mütalaada, gizli tanık olarak dinlenen kişinin beyanlarında Kamile Kayır'ı tanıdığı ve DHKP-C İstanbul sorumlusu olarak bildiği kaydedilmişti.

Gizli tanığın beyanlarına göre, İstanbul'da faaliyet gösteren mahalli alan sorumlularının Yürüyüş dergisinde bir araya gelerek sanık Kayır’dan talimat aldığı aktarılan mütalaada, Anadolu'daki bazı illerin örgüt sorumlularının da sanık Kayır ile görüştüğü, Türkiye'deki örgütün toplantılarına sorumlu olarak katıldığı belirtilmişti.

Mütalaada, "gizli tanık Çelik" olarak ifade edilen kişinin, Kamile Kayır'ın DHKP-C silahlı terör örgütünün üst düzey sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğünü aktardığına işaret edilerek, örgütün sözde üst düzey yöneticileri Şafak Yayla, Hünkar Derya Güneş ve diğer isimlerle kurumlardaki gizli odalarda birebir görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Yapılan fiziki ve teknik takiplerde Kayır'ın 2011'de örgütün gençlik federasyonunun bulunduğu binaya giriş çıkışlar yaptığı vurgulanan mütalaada, 2012 yılında ise Yürüyüş dergisinin faaliyet gösterdiği binaya girip çıktığının tespit edildiği belirtilmişti.

Mütalaada, sanık Kayır’ın yakalandığı sırada örgütün sıkça kullandığı sloganları attığı, yanında bulunan dijital materyalleri imha etmeye çalıştığı vurgulanarak, gözaltında kaldığı sürede açlık grevi yapması ve rahatsızlandığında tedaviyi kabul etmemesiyle örgütte üst düzey yönetici olarak görev yaptığının belirlendiği ifade edilmişti.

Mütalaada sanıklar Kamile Kayır, Alişan Gül, Yeliz Kütük, Dursun Göktaş ve Doğan Karataştan'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden sanık Şafak Yayla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik silahlı ve bombalı saldırıda bulunan ve güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirilen Elif Sultan Kalsen ile sanıklar Leyla Aracı ve Mahir Bektaş'ın yargılama sırasında öldükleri aktarılan mütalaada bu sanıklar hakkında düşme kararı verilmesi istenmişti.

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