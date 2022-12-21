Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanının aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı
MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı.
Ankara
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