Dolar
18.67
Euro
19.83
Altın
1,813.90
ETH/USDT
1,216.50
BTC/USDT
16,863.00
BIST 100
5,456.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesinde öğrencilerle bir araya geldiği programda konuşuyor MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı
logo
Gündem

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanının aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı

MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 21.12.2022
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanının aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da "Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali" düzenlenecek
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanının aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı
Polis Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü" yarışmasında finale kaldı
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı Kayseri'de başladı
Sahipsiz köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu

Benzer haberler

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanının aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanının aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı

TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadeleyi taviz vermeden sürdürmek zorundayız

Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünyanın en yüksek meşruiyete sahip askeri operasyonlarını yapıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünyanın en yüksek meşruiyete sahip askeri operasyonlarını yapıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet