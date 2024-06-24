Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonlarında 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.
6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Bayram tatili boyunca gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-46” operasyonlarında 3️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 24, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye… pic.twitter.com/9XIQgGcJNP
Bu operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Kesintisiz 365 gün operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.