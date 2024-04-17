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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-26" operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-26" operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-26" operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Yerlikaya, bu kapsamda DEAŞ'a yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da eş zamanlı "Bozdoğan-26" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlar sonucunda İstanbul'da 11, Çorum'da 3, İzmir'de 2, Elazığ, Eskişehir, Kilis ve Trabzon'da ise 1'er zanlının gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-26" operasyonlarında 20 zanlı yakalandı
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