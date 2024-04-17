Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-26" operasyonlarında 20 zanlı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-26" operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.
7️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-26” operasyonlarında 2️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2024
Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla… pic.twitter.com/HefOIDKeAn
Yerlikaya, bu kapsamda DEAŞ'a yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da eş zamanlı "Bozdoğan-26" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.
Operasyonlar sonucunda İstanbul'da 11, Çorum'da 3, İzmir'de 2, Elazığ, Eskişehir, Kilis ve Trabzon'da ise 1'er zanlının gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.