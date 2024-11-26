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Terör örgütlerine yönelik "Gürz-27" operasyonlarında 231 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen "Gürz-27" operasyonlarında 231 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Terör örgütlerine yönelik "Gürz-27" operasyonlarında 231 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 30 ilin cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

"Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle terör örgütlerinin kökünü kazımak için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda 231 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yakalanan şüphelilerin, ifade ve teşhislerinde adlarının geçtiği ve PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan ve basın yayın alanı yapılanmaları içerisinde terör örgütü adına faaliyet yürütmek, terör örgütüne finans sağlamak, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak, yasa dışı sokak olaylarına katılmak, kamu mallarına zarar vermek suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, kurusıkı tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

Operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve polisleri tebrik etti.

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