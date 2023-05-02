Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 2 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Ankara
Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal varlığının dondurulması kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ ve El Kaide bağlantılı Kubilay Sarı ve Omar Alsheak'ın Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.