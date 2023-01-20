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Tel Rıfat'ta 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 20.01.2023
Tel Rıfat'ta 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinde hasar/zayiat meydana gelmediği, belirlenen terör hedeflerinin meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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