Tel Rıfat'ta 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
1️⃣PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu. pic.twitter.com/tquPy0tO5o— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2023
Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinde hasar/zayiat meydana gelmediği, belirlenen terör hedeflerinin meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.