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Teknik ekip, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesi'ni inceledi

Düzce'de yaşanan depremde sonrası teknik ekibin inceleme yaptığı adliye binasının dış cephesinin hasar gördüğü ancak ana yapısında herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.

Ömer Ürer   | 24.11.2022
Teknik ekip, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesi'ni inceledi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Dün saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde, dış cephesinde hasar oluşan Düzce Adliyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığından gelen teknik ekiplerce incelendi.

Ön incelemede adliye binasının ana yapısında herhangi bir sorun olmadığı, sadece dış cephesinin hasar aldığı anlaşıldı.

Adliye binasının iç bölümleri de Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerince görüntülendi.

Görevliler, adliyenin dış cephesindeki onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Düzce Adliyesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere, "Adliyemizin dış cephesinde olan dışında, içeride herhangi bir şey yok. Binanın ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını gördük. Düzce Adliyesi pazartesi sabah itibarıyla normal faaliyetlerini sürdürecek." ifadelerini kullanmıştı.

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