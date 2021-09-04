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Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 4 ölü, 7 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Süleyman Coşkun Bozyel   | 04.09.2021
Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 4 ölü, 7 yaralı Fotoğraf: Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı

Tekirdağ

Alınan bilgiye göre, İstanbul'a giden yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 ADS 755 plakalı servis aracına çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre, araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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