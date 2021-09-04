Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 4 ölü, 7 yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Tekirdağ
Alınan bilgiye göre, İstanbul'a giden yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 ADS 755 plakalı servis aracına çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre, araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.