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Tekirdağ'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.

Mesut Karaduman   | 05.04.2022
Tekirdağ'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

Tekirdağ

Kentte sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Yağış nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

Kentte taksicilik yapan Kazım Cingü, AA muhabirine, aracının üzerinin tamamen çamur olduğunu, kendi imkanlarıyla aracını temizleyip işe gittiğini söyledi.

Cingü, gün içinde de çamur yağabileceğini belirterek, akşama kadar araçları zaman zaman temizlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.


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